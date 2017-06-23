Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп недоволен, что в расследовании спецпрокурора по РФ участвуют сторонники Клинтон

Международная панорама
23 июня, 17:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

При этом хозяин Белого дома уверен, что Роберт Мюллер все же проведет честное разбирательство

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/Olivier Douliery/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу недовольство тем фактом, что практически все лица, участвующие в проводимом спецпрокурором Робертом Мюллером расследовании предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, являются, по мнению американского лидера, сторонниками экс-кандидата от демократов на прошлогодних выборах Хиллари Клинтон. При этом хозяин Белого дома уверен, что Мюллер все же проведет честное разбирательство.

"Роберт Мюллер является достойным человеком, и я надеюсь, что он придет к достойному заключению", - отметил президент в интервью телекомпании Fox News. Одновременно он заявил, что некоторые вещи, касающиеся честности расследования приписываемого России вмешательства, его "очень беспокоят". В частности, Трамп указал на то, что уволенный им директор ФБР Джеймс Коми и Мюллер являются "очень хорошими друзьями".

"Я могу сказать, что все люди, которые наняты (для проведения разбирательства по РФ - прим. ТАСС), являются сторонниками Хиллари Клинтон, некоторые из них работали на нее, - сообщил президент. - И все это просто смешно, особенно если вы хотите докопаться до правды".

Трамп в очередной раз подчеркнул, что не располагает записями своих разговоров с Коми. "Я ничего не записывал, и у меня нет никаких пленок", - отметил он. Как утверждал президент, он с самого начала четко обозначил свою позицию по этому вопросу.

Ранее Коми в рамках слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США сообщил, что Трамп в ходе личной встречи с ним, состоявшейся 14 февраля, просил, чтобы ФБР прекратило расследование, касавшееся Майкла Флинна. Отставному генералу Флинну за день до этого пришлось уволиться с поста помощника Трампа по национальной безопасности в связи с тем, что он не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Кроме того, как утверждал Коми, президент требовал от него "лояльности". Трамп в ответ на это заявил, что ряд высказываний экс-директора ФБР являются неправдой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
Дуров: переписка россиян из-за блокировки Telegram перейдет в подконтрольные США "облака"
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
6
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама