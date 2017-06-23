Трамп недоволен, что в расследовании спецпрокурора по РФ участвуют сторонники Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу недовольство тем фактом, что практически все лица, участвующие в проводимом спецпрокурором Робертом Мюллером расследовании предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, являются, по мнению американского лидера, сторонниками экс-кандидата от демократов на прошлогодних выборах Хиллари Клинтон. При этом хозяин Белого дома уверен, что Мюллер все же проведет честное разбирательство.

"Роберт Мюллер является достойным человеком, и я надеюсь, что он придет к достойному заключению", - отметил президент в интервью телекомпании Fox News. Одновременно он заявил, что некоторые вещи, касающиеся честности расследования приписываемого России вмешательства, его "очень беспокоят". В частности, Трамп указал на то, что уволенный им директор ФБР Джеймс Коми и Мюллер являются "очень хорошими друзьями".

"Я могу сказать, что все люди, которые наняты (для проведения разбирательства по РФ - прим. ТАСС), являются сторонниками Хиллари Клинтон, некоторые из них работали на нее, - сообщил президент. - И все это просто смешно, особенно если вы хотите докопаться до правды".

Трамп в очередной раз подчеркнул, что не располагает записями своих разговоров с Коми. "Я ничего не записывал, и у меня нет никаких пленок", - отметил он. Как утверждал президент, он с самого начала четко обозначил свою позицию по этому вопросу.

Ранее Коми в рамках слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США сообщил, что Трамп в ходе личной встречи с ним, состоявшейся 14 февраля, просил, чтобы ФБР прекратило расследование, касавшееся Майкла Флинна. Отставному генералу Флинну за день до этого пришлось уволиться с поста помощника Трампа по национальной безопасности в связи с тем, что он не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Кроме того, как утверждал Коми, президент требовал от него "лояльности". Трамп в ответ на это заявил, что ряд высказываний экс-директора ФБР являются неправдой.