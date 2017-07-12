Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-главу Бразилии лишили права работать на госслужбе в течение 19 лет

Международная панорама
12 июля, 22:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 12, июля. /ТАСС

Бразильский судья Сержиу Моро приговорил в среду Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не имеет права работать на госслужбе в течение ближайших 19 лет. Об этом говорится в вердикте по делу бывшего главы государства, опубликованном в среду на официальном сайте федеральных судебных органов южноамериканской республики.

"Вследствие приговора по делу об отмывании денег постановляю запретить <....> Луису Инасиу Луле да Силве занимать любую государственную должность в течение срока, вдвое превышающего установленный срок лишения свободы", - говорится в решении суда.

Бразильский судья Сержиу Моро приговорил в среду Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег. Этот вердикт не означает, что бывший глава государства будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. Это право Лулы да Силвы было подтверждено в тексте судебного вердикта.

В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
От Антарктиды отделился самый крупный айсберг за всю историю наблюдений
2
Трамп считает, что Путина больше устроила бы Клинтон в качестве президента США
3
Демократы в Палате представителей США выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампа
4
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
5
Умерла актриса Ирина Бунина
6
От Антарктиды откололись две Москвы: с чем можно сравнить айсберг-гигант
7
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
Темы дня
Реклама