Экс-главу Бразилии лишили права работать на госслужбе в течение 19 лет

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не имеет права работать на госслужбе в течение ближайших 19 лет. Об этом говорится в вердикте по делу бывшего главы государства, опубликованном в среду на официальном сайте федеральных судебных органов южноамериканской республики.
"Вследствие приговора по делу об отмывании денег постановляю запретить <....> Луису Инасиу Луле да Силве занимать любую государственную должность в течение срока, вдвое превышающего установленный срок лишения свободы", - говорится в решении суда.
Бразильский судья Сержиу Моро приговорил в среду Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег. Этот вердикт не означает, что бывший глава государства будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. Это право Лулы да Силвы было подтверждено в тексте судебного вердикта.
В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.
Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.