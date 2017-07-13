СМИ: прокуратура Бразилии намерена добиваться ужесточения приговора по делу да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Бразилии сообщила о своем намерении добиваться ужесточения приговора по делу экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Заявление ведомства опубликовал в среду на своем сайте телеканал Globo.

"Рабочая группа, действующая в рамках операции "Автомойка" (она расследует хищения в государственной нефтегазовой компании Petrobras - прим. ТАСС), обжалует приговор с тем, чтобы добиться ужесточения наказания", - отмечено в сообщении.

Ранее бразильский судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег. Бывшему президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

Этот вердикт не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.