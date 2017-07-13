Экс-президент Бразилии Руссефф назвала издевательством приговор по делу Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф считает, что обвинительный приговор в адрес ее предшественника на посту главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы является несправедливым. Соответствующее заявление она сделала в среду на своей странице в Facebook.

"Решение без каких-либо доказательств приговорить Луиса Инасиу Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюрьмы является издевательством. Это очевидная несправедливость и юридический абсурд, который позорит Бразилию. Лула [да Силва] невиновен, и этот приговор тяжело ранит демократию", - написала Руссефф.

"На протяжении нескольких лет Лула [да Силва], самый популярный президент в истории Бразилии и один из выдающихся мировых государственных деятелей XXI века, страдает от беспощадного преследования. Когти путчистов (так Руссефф называет инициаторов и сторонников ее импичмента - прим. ТАСС) пытаются разрушить историю героя бразильского народа. Но у них ничего не выйдет", - добавила экс-президент.

"Охота на ведьм"

Президент Боливии Эво Моралес выразил поддержку своему бывшему бразильскому коллеге да Силве и назвал вынесенный в его отношении вердикт "охотой на ведьм". Об этом он написал в Twitter.

"Наша поддержка брату Луле да Силве на фоне этой охоты на ведьм, с поддержкой своего народа он со всем справится", - написал Моралес.

"Они хотят изгнать брата Лулу. Бразильская олигархия боится его лидерства и присутствия в Латинской Америке", - добавил президент Боливии. По его мнению, бывший глава государства является "потенциальным кандидатом, который гарантировал победу бразильского народа".

Al hermano Lula Da Silva nuestro apoyo en esta cacería de brujas, decirle que con el respaldo de su pueblo saldrá adelante #LulaInocente — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 июля 2017 г.

Ранее бразильский судья Сержиу Моро приговорил Лулу да Силву к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения, признав его виновным в коррупции и отмывании денег. Бывшему президенту также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

Этот вердикт не означает, что Лула да Силва будет заключен под стражу в ближайшее время. Согласно бразильскому законодательству, подсудимый в случае подачи апелляции может оставаться на свободе, пока обвинительный приговор не будет подтвержден судом второй инстанции. В случае экс-президента речь пока идет лишь о решении первой инстанции. Рассмотрение апелляции может занять несколько месяцев.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента.

Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства и сформировал новое правительство. Поводом для запуска процесса импичмента Руссефф стали предполагаемые финансовые нарушения, которые, по мнению оппозиции, были допущены при распределении госсредств как во время ее предыдущего президентского срока, так и в первые месяцы второго мандата.