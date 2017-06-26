Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лула да Силва лидирует по популярности среди возможных кандидатов в президенты Бразилии

Международная панорама
26 июня, 16:41 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 26, июня. /ТАСС

Если бы голосование состоялось в ближайшие дни, в первом туре кандидатуру экс-президента поддержали бы 29-30% избирателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва лидирует по популярности среди кандидатов, которые могут претендовать на пост главы государства на выборах 2018 года. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные опроса социологического центра Datafolha.

Согласно результатам исследования, если бы голосование состоялось в ближайшие дни, кандидатуру Лулы да Силвы в первом туре поддержали бы 29-30% избирателей. Его предполагаемые соперники получили бы значительно меньшее число голосов. Второе место среди потенциальных кандидатов на высший пост делят ультраправый политик Жаир Болсонару из Социал-христианской партии Бразилии и лидер оппозиционной партии зеленых Rede Марина Силва. Согласно опросу, они могут рассчитывать на 13-15% голосов в первом туре.

Смотрите также

Globo: экс-президент Бразилии призвал действующего главу государства уйти в отставку

Прокуратура Бразилии просит суд приговорить экс-президента Лулу да Силву к тюремному сроку

Globo: в Бразилии прокуратура выдвинула новые обвинения против Лулы да Силвы

Исследование проводилось 21-23 июня в 194 муниципалитетах страны, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 2771 человек.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбивший женщину с ребенком на юго-востоке Москвы полицейский уволен
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
4
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
5
Выдававшая себя за сирийцев семья из Украины подала в суд на немецкую миграционную службу
6
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
7
Прокуратура проверяет информацию о покрашенных в розовый собаках в Геленджике
Темы дня
Загрузка...
Реклама