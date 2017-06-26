Лула да Силва лидирует по популярности среди возможных кандидатов в президенты Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июня. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва лидирует по популярности среди кандидатов, которые могут претендовать на пост главы государства на выборах 2018 года. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные опроса социологического центра Datafolha.

Согласно результатам исследования, если бы голосование состоялось в ближайшие дни, кандидатуру Лулы да Силвы в первом туре поддержали бы 29-30% избирателей. Его предполагаемые соперники получили бы значительно меньшее число голосов. Второе место среди потенциальных кандидатов на высший пост делят ультраправый политик Жаир Болсонару из Социал-христианской партии Бразилии и лидер оппозиционной партии зеленых Rede Марина Силва. Согласно опросу, они могут рассчитывать на 13-15% голосов в первом туре.

Исследование проводилось 21-23 июня в 194 муниципалитетах страны, его погрешность составляет 2%. В опросе приняли участие 2771 человек.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру.