Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Бразилии просит суд приговорить экс-президента Лулу да Силву к тюремному сроку

Международная панорама
3 июня, 18:42 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Следствие также требует оштрафовать бывшего главу государства на 87 млн реалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная прокуратура Бразилии считает необходимым приговорить экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву к тюремному сроку по делу о коррупции и отмывании денег. Соответствующее обращение содержится в документах, которые следственный орган направил в суд на заключительном этапе уголовного процесса против бывшего главы государства.

Дело, о котором идет речь, касается трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). В сентябре 2016 года экс-президенту были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег на сумму более 3,7 млн реалов ($1,1 млн по курсу на тот момент). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем роскошной недвижимости. Эта квартира якобы была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras.

Смотрите также
Лула да Силва

Экс-глава Бразилии Лула да Силва заявил, что готовится вновь стать президентом

"Можно считать доказанным, что трехуровневая квартира в Гуаружа была передана обвиняемому Луле (да Силве) компанией OAS в рамках коррупционных преступлений, совершенных против федеральной государственной собственности, в первую очередь, против Petrobras", - отмечено в документе федеральной прокуратуры, который опубликовала газета Globo. Следствие также просит суд обязать Лулу да Силву выплатить штраф в размере 87 млн реалов ($27 млн).

10 мая в городе Куритиба на юге Бразилии состоялся пятичасовой допрос Лулы да Силвы в качестве обвиняемого по этому делу. Как ожидается, вердикт будет вынесен после 20 июня.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.

Смотрите также

Globo: в Бразилии прокуратура выдвинула новые обвинения против Лулы да Силвы

Экс-глава Бразилии в суде отверг обвинения в попытке помешать следствию

Суд в Бразилии наложил запрет на деятельность фонда экс-президента Лулы да Силвы

Приговор экс-главе Бразилии по делу о коррупции будет вынесен после 20 июня

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
2
Вячеслав Бутусов прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
3
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
4
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
5
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
6
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
7
Российский боксер Кудряшов проведет бой-реванш с Дуродолой в Ростове-на-Дону
Темы дня
Загрузка...
Реклама