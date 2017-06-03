Прокуратура Бразилии просит суд приговорить экс-президента Лулу да Силву к тюремному сроку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная прокуратура Бразилии считает необходимым приговорить экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву к тюремному сроку по делу о коррупции и отмывании денег. Соответствующее обращение содержится в документах, которые следственный орган направил в суд на заключительном этапе уголовного процесса против бывшего главы государства.

Дело, о котором идет речь, касается трехуровневой квартиры, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). В сентябре 2016 года экс-президенту были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег на сумму более 3,7 млн реалов ($1,1 млн по курсу на тот момент). Следователи пришли к выводу, что Лула да Силва является истинным владельцем роскошной недвижимости. Эта квартира якобы была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras.

"Можно считать доказанным, что трехуровневая квартира в Гуаружа была передана обвиняемому Луле (да Силве) компанией OAS в рамках коррупционных преступлений, совершенных против федеральной государственной собственности, в первую очередь, против Petrobras", - отмечено в документе федеральной прокуратуры, который опубликовала газета Globo. Следствие также просит суд обязать Лулу да Силву выплатить штраф в размере 87 млн реалов ($27 млн).

10 мая в городе Куритиба на юге Бразилии состоялся пятичасовой допрос Лулы да Силвы в качестве обвиняемого по этому делу. Как ожидается, вердикт будет вынесен после 20 июня.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.