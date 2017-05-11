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Экс-глава Бразилии Лула да Силва заявил, что готовится вновь стать президентом

Международная панорама
11 мая, 5:02 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Бывший глава государства в очередной раз отверг все выдвинутые в его адрес обвинения в коррупции

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Лула да Силва

Лула да Силва

© EPA/FERNANDO BIZERRA JR

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что готовится к участию в выборах главы государства 2018 года. Соответствующее заявление политик сделал перед своими сторонниками на манифестации, которая была организована после его допроса по делу о коррупции в городе Куритиба.

"Я жив и готовлюсь к тому, чтобы снова стать президентом этой страны. Никогда раньше я не желал этого так сильно", - цитирует Лулу да Силву интернет-портал UOL. Кроме того, бывший глава государства в очередной раз отверг все выдвинутые в его адрес обвинения в коррупции, назвав их частью "политического преследования" и "судебной охоты".

"Я бы не был достоин вашей любви, если бы был в чем-то виноват и скрыл это сейчас. Если когда-нибудь мне придется врать вам, пусть меня переедет автобус на какой-нибудь из улиц этой страны", - сказал он, обращаясь к митингующим.

Ранее в городе Куритиба на юге Бразилии завершился пятичасовой допрос Лулы да Силвы в качестве обвиняемого по делу о коррупции. Он был организован в рамках расследования дела о трехуровневой квартире, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Следователи пришли к выводу, что бывший президент является владельцем этой роскошной недвижимости. По их мнению, квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он уже говорил о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.

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