Globo: экс-президент Бразилии призвал действующего главу государства уйти в отставку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Фернанду Энрике Кардозу призвал действующего главу государства Мишела Темера уйти в отставку и объявить о проведении всеобщих досрочных выборов. Соответствующее заявление политик сделал в открытом письме, опубликованном в четверг на сайте газеты Globo.

"Ощущается недостаток того, что политологи называют "легитимностью", иными словами, признания за властью права на руководство страной", - говорится в обращении Кардозу, который считает, что Бразилия живет практически в состоянии анархии. Экс-президент признает, что "нынешний политический порядок соответствует конституции и закону, но его не признает большинство населения". Поэтому он полагает разумным объявить о проведении всеобщих досрочных выборов, не дожидаясь, когда люди выйдут на улицы с требованием проведения таких выборов. Кардозу также призвал политические партии Бразилии задуматься о сложившейся ситуации с учетом экономического кризиса и наличия 14 млн безработных.

Политический кризис в Бразилии

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера Родригу Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

По словам главы государства, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован. Согласно конституции Бразилии, даже если Темер будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - имя нового национального лидера должен будет определить парламент. Всенародные выборы главы государства в любом случае состоятся не раньше конца 2018 года. Иное развитие событий возможно только при внесении поправок в основной закон страны.

Позиция социал-демократов

Кардозу, занимавший пост президента Бразилии в 1995-2002 гг., является членом Партии бразильской социал-демократии (ПБСД). Эта политическая сила - один из наиболее влиятельных политических союзников действующего президента. 12 июня ее руководство приняло решение остаться в составе правящей коалиции вопреки скандалу, разгоревшемуся вокруг Темера. Ранее бразильские СМИ сообщали, что социал-демократы в течение нескольких дней не могли прийти к единому мнению о дальнейшем сотрудничестве с правительством.

Фракция ПБСД в парламенте страны является третьей по численности (64 парламентария из 594 в верхней и нижней палатах). Членами этой партии являются глава МИД Алоизиу Нунес и министр по вопросам развития городов Бруну Араужу, а также секретарь по делам правительства Антониу Имбассаи и секретарь по правам человека Луислинда Валуа.

Как ранее заявил ТАСС руководитель исследовательского центра "Аудипло" (штат Риу-Гранди-ду-Сул) Фабиану Миелничук, в случае выхода ПБСД из состава правящей коалиции позиции Темера могут существенно ослабнуть. По его мнению, эта партия до сих пор не объявила о разрыве отношений с правительством по двум причинам: во-первых, социал-демократы хотят, чтобы глава государства успел реализовать непопулярные реформы (пенсионную и трудового законодательства - прим. ТАСС), во-вторых, они опасаются, что в результате политического кризиса будут объявлены прямые досрочные выборы, на которых наибольшие шансы на победу имеет бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, представитель левых сил и один из главных оппонентов ПБСД.