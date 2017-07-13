Порошенко рассказал о своей мечте провести саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте

Раскрытое дело: как расследовали убийство Бориса НемцоваПроисшествия 13 июля, 13:02
Претендентский боксерский бой между россиянином Бетербиевым и немцем Келлингом отмененСпорт 13 июля, 12:58
Эксперт: половина соискателей в РФ готова поступиться зарплатой, чтобы не потерять работуНовости Урала 13 июля, 12:57
"Галс-Девелопмент": поступления от продажи недвижимости и аренды выросли на 60%Новости партнеров 13 июля, 12:47
Савицкис: приход Озолиньша в рижское "Динамо" придаст уверенности хоккеистамСпорт 13 июля, 12:45
РЖД в I полугодии направили на ремонт электричек 1,1 млрд рублейТранспорт 13 июля, 12:42
Российская легкоатлетка Сивкова вышла в полуфинал молодежного чемпионата ЕвропыСпорт 13 июля, 12:34
Центральная пригородная пассажирская компания за 6 месяцев перевезла 280 млн человекТранспорт 13 июля, 12:33
"Швабе" представил авиаоперационную на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в четверг европейским чиновникам о своей мечте - провести саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте.
"У меня есть надежда, что когда-нибудь мы, позвольте мне высказать это предположение, проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте", - сказал он на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках проходящего в Киеве саммита.
По результатам предыдущего саммита ЕС - Украина, прошедшего в Брюсселе в ноябре 2016 года, лидеры Евросоюза пообещали Киеву завершить вопросы по визовой либерализации и ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации. Кроме того, Брюссель сделал ряд стандартных заявлений о "значительном прогрессе" Украины на пути реформ, "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", и о необходимости "полного выполнения минских соглашений".