Порошенко рассказал о своей мечте провести саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в четверг европейским чиновникам о своей мечте - провести саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте.

"У меня есть надежда, что когда-нибудь мы, позвольте мне высказать это предположение, проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте", - сказал он на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках проходящего в Киеве саммита.

По результатам предыдущего саммита ЕС - Украина, прошедшего в Брюсселе в ноябре 2016 года, лидеры Евросоюза пообещали Киеву завершить вопросы по визовой либерализации и ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации. Кроме того, Брюссель сделал ряд стандартных заявлений о "значительном прогрессе" Украины на пути реформ, "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", и о необходимости "полного выполнения минских соглашений".