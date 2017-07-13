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Порошенко рассказал о своей мечте провести саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте

Международная панорама
13 июля, 12:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Об этом президент Украины заявил на встрече с председателем ЕС и главой Еврокомиссии

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Материал из 1 страницы
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского совета Дональд Туск

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Украины Петр Порошенко и председатель Европейского совета Дональд Туск

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в четверг европейским чиновникам о своей мечте - провести саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте.

"У меня есть надежда, что когда-нибудь мы, позвольте мне высказать это предположение, проведем следующие саммиты Украина - ЕС в Донецке и Ялте", - сказал он на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках проходящего в Киеве саммита.

По результатам предыдущего саммита ЕС - Украина, прошедшего в Брюсселе в ноябре 2016 года, лидеры Евросоюза пообещали Киеву завершить вопросы по визовой либерализации и ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации. Кроме того, Брюссель сделал ряд стандартных заявлений о "значительном прогрессе" Украины на пути реформ, "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", и о необходимости "полного выполнения минских соглашений".

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Персоны
Туск, Дональд Юнкер, Жан-Клод Порошенко, Петр Алексеевич
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