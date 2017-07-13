Принцесса Таиланда посетит РФ с монаршим визитом в октябре

БАНГКОК, 13 июля. /Kорр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон нанесет монарший визит в РФ в октябре и примет участие в мероприятиях по случаю 120-летия дипломатических отношений между двумя странами. Об этом в интервью ТАСС в четверг рассказал министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи.

"Ее Высочество примет участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 120-летия дипломатических отношений, совместно организованных таиландской и российской сторонами", - сообщил министр. К визиту, в частности, будет приурочено открытие в России выставки, посвященной роли королевы Сирикит в сохранении и продвижении народных искусств и культуры Таиланда. Одно из ярчайших проявлений этой культуры - традиционный тайский танец с масками Кхон - также будет продемонстрирован российской публике в ходе специального театрализованного представления.

"Как ожидается, Ее Высочество посетит ведущие российские учебные заведения, чтобы изучить возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере образования, науки и техники с таиландской Kamnoetvidya Science Academy (научная академия "Камнетвид")", - рассказал Дон Прамудвинаи. Учебное заведение для одаренных старшеклассников, имеющих склонность к математике и естественным наукам, расположено в провинции Районг и патронируется принцессой Сириндон. В школе работают в том числе и несколько преподавателей из России.

Принцесса Сириндон, дочь покойного короля Пумипона Адульядета (Рама IX), уже посещала Россию в 1993 году. Тогда она побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Улан-Удэ. Ее мать королева Сирикит также приезжала в РФ с государственным визитом в июле 2007 года, когда две страны праздновали 110-летие установления дипломатических отношений.

Сами же отношения также зарождались в ходе именно поездок монарших особ Сиама (прежнее название Таиланда) в Россию. Считается, что российский император Николай II (1868-1918) и король Чулалонгкорн (Рама V; 1853-1910) договорились об установлении дипломатических отношений между двумя государствами 3 июля 1897 года. В этот момент Рама V находился с визитом в Санкт-Петербурге, приплыв в далекую Россию по приглашению Николая II, которого он еще цесаревичем принимал в тропическом Бангкоке. "Великая мудрость и способности двух монархов обеспечили проведение уникальной внешней политики, которая принесла пользу народам двух стран", - считает Дон Прамудвинаи.