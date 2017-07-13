Госдеп: перемирие на юго-западе Сирии может распространиться на другие регионы

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ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Режим прекращения огня на юго-западе Сирии может распространиться на другие регионы арабской республики. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы следим за этой областью на юго-западе Сирии, где соблюдается режим прекращения огня уже четыре дня, - отметила она. - Мы надеемся, что сможем, основываясь на этом [прогрессе], распространить его на другие части страны".
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что работа над еще одним соглашением о перемирии в Сирии ведется в настоящее время, не уточнив, о каком именно регионе идет речь. Он не пояснил, между какими странами ведутся консультации. Науэрт сказала, что не обладает информацией по поводу этих переговоров.
10 июля на пресс-конференции глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия и США продолжают разработку деталей функционирования на практике зон деэскалации на юго-западе Сирии (в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда). По его словам, для этого решено использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане. Министр подчеркнул, что этот центр будет на прямой связи с отрядами оппозиции и представителями правительственных сил.