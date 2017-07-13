Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп: перемирие на юго-западе Сирии может распространиться на другие регионы

Международная панорама
13 июля, 22:59 UTC+3 ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

Президент США ранее заявил, что в настоящее время ведется работа над еще одним соглашением о перемирии в Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Режим прекращения огня на юго-западе Сирии может распространиться на другие регионы арабской республики. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

"Мы следим за этой областью на юго-западе Сирии, где соблюдается режим прекращения огня уже четыре дня, - отметила она. - Мы надеемся, что сможем, основываясь на этом [прогрессе], распространить его на другие части страны".

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что работа над еще одним соглашением о перемирии в Сирии ведется в настоящее время, не уточнив, о каком именно регионе идет речь. Он не пояснил, между какими странами ведутся консультации. Науэрт сказала, что не обладает информацией по поводу этих переговоров.

10 июля на пресс-конференции глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия и США продолжают разработку деталей функционирования на практике зон деэскалации на юго-западе Сирии (в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда). По его словам, для этого решено использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане. Министр подчеркнул, что этот центр будет на прямой связи с отрядами оппозиции и представителями правительственных сил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
2
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
3
"Яндекс": внедрение вредоносного кода на сайте госуслуг не было целенаправленной атакой
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"
6
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
7
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
Темы дня
Реклама