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Вице-президент China Telecom оказался под следствием за "дисциплинарные нарушения"

Международная панорама
14 июля, 15:17 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 14, июля. /ТАСС

Это не первый коррупционный скандал в компании - в конце мая суд приговорил председателя совета директоров China Telecom к шести годам тюремного заключения за взятки

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ШАНХАЙ, 14 июля. /ТАСС/. Внутрипартийное расследование началось в отношении вице-президента одного из крупнейших телекоммуникационных операторов Китая, компании China Telecom, Чжэнь Цайцзи, который обвиняется в "серьезных дисциплинарных нарушениях". Об этом говорится в опубликованном в пятницу кратком заявлении Центральной комиссии Коммунистической партии (КПК) по проверке дисциплины и министерства контроля КНР.

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Обвинения в серьезных дисциплинарных нарушениях в Китае практически всегда означают, что должностное лицо подозревается в коррупции. В Китае подобные дела в отношении партийных или государственных деятелей сначала расследует внутрипартийная комиссия и только потом материалы могут поступить в гражданский суд.

Это уже не первый коррупционный скандал в руководстве данной компании. В конце мая текущего года суд средней ступени города Баодин (северная провинция Хэбэй) приговорил председателя совета директоров China Telecom Чан Сяобина к шести годам тюремного заключения за взятки на сумму 3,7 млн юаней ($550 тыс.).

China Telecom - третий по величине игрок на рынке связи в Китае. У компании насчитывается порядка 190 млн абонентов. Первую и вторую позиции по числу пользователей занимают компании China Mobile и China Unicom.

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились постов и были отправлены за решетку. Согласно данным Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины, в 2016 году "за несоблюдение партийных устоев" в Китае было наказано более 42,4 тыс. должностных лиц - на 25% больше, чем в 2015 году.

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