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Генсек ООН в годовщину иранской атомной сделки заявил, что доволен ее выполнением

Международная панорама
15 июля, 6:32 UTC+3 ООН ООН 15, июля. /ТАСС

Антониу Гутерриш призвал продолжать добросовестно работать, чтобы соглашение было выгодно всем

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ООН, 15 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен тем, как выполняется сделка по иранской ядерной программе, и призывает ее участников продолжать добросовестно работать, чтобы соглашение было выгодно всем. В письменном заявлении, приуроченном ко второй годовщине принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), административный глава ООН назвал это соглашение "важным достижением в области ядерного нераспространения".

"Оно дарит нам всем надежду на то, что даже самые сложные вопросы в этой сфере можно решить через диалог, понимание и сотрудничество. Я уверен, что СВПД - это лучший способ гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы и осуществить великие чаяния иранского народа", - отметил генсек.

По его словам, по истечении двух лет он "воодушевлен осуществлением плана". Гутерриш похвалил Иран за выполнение обязательств, связанных с ядерной программой, что подтверждается докладами Международного агентства по атомной энергии, а также приветствовал приверженность "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) "полному и эффективному осуществлению плана".

Как заявил генсек ООН, успех соглашения зависит от того, насколько верны будут участники его осуществлению. "Я призываю их работать вместе в духе доброй воли и взаимности, дабы обеспечить, что все участники плана получают из него выгоду", - подчеркнул Гутерриш. Он также попросил все остальные государства оказать поддержку реализации соглашения, которое "отвечает интересам международного сообщества" и подтверждает приверженность ООН "дипломатии и диалогу".

Иран и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Тегерана международных санкций в обмен на ограничение им своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль МАГАТЭ.

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