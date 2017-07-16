Командование ВМС Ирана опровергло утверждение о наведении лазерного луча на вертолет США

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ТЕГЕРАН, 16 июля. /ТАСС/. Командование Военно-морских сил (ВМС) Ирана в категоричной форме опровергло утверждение о том, что иранский ракетный катер якобы навел на вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) США лазерный луч в районе Ормузского пролива. Соответствующее заявление командующего Первым оперативным районом ВМС ИРИ адмирала Хосейна Азада распространило в воскресенье агентство Тасним.
Как утверждают американские военные источники, инцидент произошел 13 июня. Согласно утверждению представителя американского флота Билла Урбана, иранское судно приблизилось к трем находившимся в районе Ормузского пролива кораблям ВМС США и направило лазерный луч на сопровождавший их вертолет CH-53Е. Урбан расценил действия иранских военных как "небезопасные и непрофессиональные", поскольку освещение вертолета лазером в ночное время могло привести к дезориентации пилотов.