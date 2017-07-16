Трамп усомнился в достоверности опроса, который выявил его низкий рейтинг

ТАСС, 16 июля. Президент США Дональд Трамп сомневается в корректности опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC, согласно которому большинство американцев негативно воспринимает действия главы Белого дома. При этом республиканец не считает результат слишком плохим.

"Опрос, проведенный Washington Post и ABC, был едва ли не самым недостоверным во время избирательной кампании, хотя и результат почти в 40% не так плох для нынешней ситуации!" - написал глава государства в Twitter.

The ABC/Washington Post Poll, even though almost 40% is not bad at this time, was just about the most inaccurate poll around election time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 July 2017

Результат опроса, который проводился среди 1001 американца в период с 10 по 13 июля, был опубликован в воскресенье. Согласно исследованию, работой Трампа на посту президента США довольны лишь 36% американцев. Только 38% считают, что ему удалось достичь значительного прогресса в достижении поставленных целей.

Во время президентских выборов в США в ноябре 2016 года большинство опросов общественного мнения сулили пост главы Белого дома кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, однако победу сенсационно одержал республиканец Трамп.