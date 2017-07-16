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Опрос: почти половина американцев не доверяет Трампу вести переговоры с Россией

Международная панорама
16 июля, 12:02 UTC+3 ТАСС

Согласно результатам опроса, работой Дональда Трампа на посту президента США недовольны 58% американцев

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ТАСС, 16 июля. Почти половина (48%) американцев считает, что президент США Дональд Трамп не способен представлять интересы США в переговорах с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC, опубликованные в воскресенье.

По данным исследования, только 32% американцев доверяют Трампу вести переговоры с Путиным от имени США. Участникам опроса также задали вопрос о правомерности встречи летом 2016 года Дональда Трампа - младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой в присутствии Джареда Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. Только четверть (26%) американцев посчитали, что они имели право провести такую встречу и почти две трети (63%) назвали ее неуместной.

Как сообщалось ранее, Трамп-младший не отрицал, что рассчитывал на этой встрече получить компромат на Хиллари Клинтон, которая в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником Трампа.

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Результаты опроса также показали, что работой Трампа на посту президента США недовольны 58% американцев, принявших в нем участие. Экономическую политику главы государства не одобряет 41%. Кроме того, почти половина (48%) опрошенных считают, что за время президентства Трампа США потеряли свои позиции в мире.

Что касается вопроса вмешательства в американские выборы, опрос показал, что большинство американцев - 60% - верят в то, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов в США в ноябре прошлого года. При этом 44% опрошенных считают, что Трамп получил выгоду от вмешательства Москвы; 14% считают обратное.

Опрос проводился в период с 10 по 13 июля, в нем принял участие 1001 американец.

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