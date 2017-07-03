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Рейтинг недовольства Трампом в США составил 57%

Международная панорама
3 июля, 10:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По данным социологической службы Gallup International, президента США поддерживают лишь 37% граждан страны

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Рейтинг недовольства в США президентом Дональдом Трампом, достигший в июне рекордной отметки 60%, составляет теперь 57%. Об этом свидетельствуют опубликованные в минувшее воскресенье результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, которая проводит такие исследования на ежедневной основе.

Согласно последним данным, главу государства поддерживают сейчас лишь 37% американцев. При этом 57% респондентов высказали недовольство работой Трампа на президентском посту. Еще в марте 45% граждан страны давали положительную оценку главе Белого дома, но затем его рейтинг начал снижаться.

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Рейтинги президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, представлявших Демократическую партию, никогда не опускались ниже 38% и 37%, соответственно. Уровень поддержки президента-республиканца Джорджа Буша-младшего один раз снизился до 25%.

Специалисты подчеркнули, что Трамп - единственный президент США, рейтинг недовольства которым за первые 4,5 месяца нахождения у власти достиг 60%. У Клинтона данный показатель в этот же промежуток времени составлял 50%. Рейтинг недовольства Обамой никогда не поднимался до 60%, однако Буш-младший достиг этого показателя в 2006 году, то есть во время второго срока своего правления.

В нынешнем опросе Gallup International приняли участие 1,5 тыс. человек. Погрешность при подведении его итогов не превышает 3%.

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