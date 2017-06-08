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СМИ: рейтинг популярности Трампа не хуже, чем был у Клинтона

Международная панорама
8 июня, 3:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

По оценкам политологического ресурса FiveThirtyEight, уровень поддержки Дональда Трампа даже чуть выше, чем у Билла Клинтона - 39% против 37,8%

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Рейтинг популярности Дональда Трампа не хуже, чем был у Билла Клинтона. На это обратил внимание в среду американский еженедельник Newsweek, сравнивший отзывы о работе 45-го и 42-го президентов США на 138-й день пребывания каждого из них у власти. У действующего главы государства это был минувший вторник.

Оказывается, по состоянию на этот момент уровень поддержки Трампа был даже чуть лучше, чем у Клинтона - 39% против 37,8% - по оценкам авторитетного политологического сетевого ресурса FiveThirtyEight.

Если же брать данные службы Gallup, политики идут точно вровень - по 37% положительных откликов на каждого. Другое дело, что так называемый негативный рейтинг, т. е. количество отрицательных откликов, у действующего президента все же существенно выше: 57% против 49% у Клинтона.

Демократ, работавший в Белом доме в 1993-2001 годах, считается одним из самых успешных современных президентов в США - отчасти потому, что на его долю выпали так называемые дивиденды мира после окончания холодной войны.

Но и его, как теперь напомнил Newsweek, поначалу преследовали неудачи: буксовала экономика, в аппарате Белого дома зрели скандалы вокруг нарушения этических норм, значительная часть населения страны в штыки восприняла разрешение людям нетрадиционной сексуальной ориентации служить в вооруженных силах, не опасаясь преследований.

На фоне непрерывной череды скандалов начал работу на высшем государственном посту и Трамп. К тому же занимавшийся расследованием этих скандалов директор ФБР США Джеймс Коми, которого президент отправил в досрочную отставку, должен в четверг дать показания в Конгрессе.

Newsweek, как и многие наблюдатели, уверены, что это не прибавит популярности нынешнему хозяину Белого дома.

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