Конгрессмен в США намерен выдвигать резолюции об импичменте Трампа пока идею не рассмотрят

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Американский конгрессмен Эл Грин, который на текущей неделе стал соавтором внесенной в Палату представителей Конгресса США резолюции об импичменте президента Дональда Трампа, намерен представлять аналогичные документы до тех пор, пока юридический комитет нижней палаты Конгресса не отреагирует на инициативу. Об этом демократ заявил в субботу в интервью телекомпании MSNBC.

"Каждый член Палаты представителей может вносить [в Конгресс] резолюцию с призывом к импичменту. Я горжусь тем, что присоединился к конгрессмену Брэду Шерману, который выдвинул "Статьи об импичменте". Тем не менее я буду сам вносить такие статьи до тех пор, пока юридический комитет не отреагирует на то, что уже было внесено", - заверил Грин.

Шерман и Грин в среду выдвинули инициативу об импичменте Трампа за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией. В тексте соответствующей резолюции, которая озаглавлена как "Статьи об импичменте", говорится, что "Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов, выносится импичмент за особо тяжкие преступления и поступки". Трамп также обвиняется в "нарушении присяги на верность конституции" и "нарушении конституционного обязательства обеспечивать выполнение законов".

Вместе с тем вероятность того, что выдвинутая демократами инициатива будет утверждена Палатой представителей, крайне мала, поскольку в настоящее время большинством там располагают республиканцы.

В Белом доме сочли инициативу конгрессменов "смехотворной".