В Белом доме сосредоточатся на жестком отпоре американским СМИ за фальшивки по России

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Белый дом отныне будет давать решительный отпор очередным инсинуациям ведущих американских СМИ о якобы сговоре команды Дональда Трампа с Россией. Как сообщил в субботу в эфире телеканала Fox News заместитель помощника президента США Себастьян Горка, он по собственной инициативе занялся выполнением этой задачи.

"Я готов стать питбультерьером (цепным псом - прим. ТАСС) президента", - подчеркнул Горка, который входит в состав Совета национальной безопасности США. "Рано или поздно кто-то должен дать отпор СМИ. В нашей команде есть замечательная женщина Келлиэнн Конуэй (старший советник главы государства), отважный профессионал Шон Спайсер (пресс-секретарь Белого дома) и многие другие. Репутация телекомпаний CNN, MSNBC и других улетучивается как дым, они переживают кризис доверия [зрителей]", - пояснил заместитель помощника Трампа.

Горка считает, что стремление ведущих американских СМИ во всем подозревать следы якобы сговора команды Трампа с Россией "граничит уже с маниакальным наваждением". "Вся история остается на плаву только благодаря тому, что ею одержим промышленный комплекс фальшивок. Девять месяцев обвинений не привели к обнаружению ни одного доказательства чего-либо противозаконного", - констатировал заместитель помощника президента США.

Трамп в последние месяцы регулярно выступал с жесткой критикой в адрес многих ведущих СМИ, в том числе телеканала CNN. Он обвиняет журналистов в публикации материалов, которые не соответствуют действительности, и ссылках на несуществующие источники. Президент США пообещал бороться с незаконными утечками информации.

Как сообщалось ранее, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном (республиканец от штата Висконсин) подготовил доклад, согласно которому, со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства США произошло 125 утечек важной информации. Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых чревато для национальной безопасности страны, согласно стандартам, перечисленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. "Эти утечки потенциально представляют собой нарушение федерального закона, карающееся тюремным заключением", - отмечается в документе.

В конце апреля президент США неслучайно посвятил начало речи по случаю первых 100 дней пребывания на своем посту критике американских изданий, вновь употребив словосочетание "лживые СМИ". Трамп в тот день предпочел выступить перед сторонниками в штате Пенсильвания, чтобы не ехать на ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Данное объединение было создано еще в 1914 году, его специальные ужины традиционно посещали президенты страны, выступая там с речами, а Трамп этот обычай нарушил.