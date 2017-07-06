Fox: в Сенате насчитали 125 утечек закрытой информации из администрации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа переживает беспрецедентную по масштабу кампанию утечек конфиденциальной информации в СМИ, что представляет собой угрозу национальной безопасности США. Как сообщил в четверг телеканал Fox News, данное заключение содержится в докладе, подготовленном членами комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном (республиканец от штата Висконсин).

Доклад, насчитывающий 24 страницы, направлен на рассмотрение министру юстиции, генеральному прокурору страны Джеффу Сешнсу. "Чтобы обеспечить неразглашение наиболее деликатной информации нашей страны, федеральным органам правопорядка следует досконально разобраться с утечками таких сведений, которые набирают размах вызывающим тревогу темпом", - приводит телеканал выдержки из документа, подготовленного председателем комитета Джонсоном и его коллегами из числа республиканцев.

Авторы доклада подсчитали, что со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства США произошло 125 утечек важной информации. Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых чревато для национальной безопасности страны, согласно стандартам, перечисленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. "Эти утечки потенциально представляют собой нарушение федерального закона, карающееся тюремным заключением", - отмечается в документе.

Его авторы пришли к выводу, что разглашение такой информации при Трампе происходит "в семь раз быстрее", чем за первые 126 дней президентства Обамы.