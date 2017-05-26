Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: США несут ответственность за утечку секретных данных о теракте в Манчестере

Международная панорама
26 мая, 15:37 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Госсекретарь выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Соединенные Штаты несут всю полноту ответственности за утечку в американскую прессу секретной информации, связанной с терактом в Манчестере. Об этом в Лондоне заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Смотрите также

NYT отвергла обвинения Лондона в неуважении к жертвам теракта в Манчестере

Лондон прекратил предоставлять США данные о расследовании теракта в Манчестере

В Манчестере использовался тот же тип взрывчатки, что в Париже и Брюсселе

"Мы несем всю полноту ответственности за это и, конечно, сожалеем, что это произошло", - приводит его слова агентство Reuters.

Как сообщали ранее британские СМИ, Соединенное Королевство в четверг приостановило обмен данными с США, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере. Это произошло после того, как в газете The New York Times были опубликованы фотографии деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-Арена". В результате этого теракта погибли 22 человека, 75 получили ранения.

Позднее в четверг Великобритания возобновила обмен разведывательными данными с США, получив новые гарантии от Вашингтона о неразглашении секретных материалов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование теракта в Манчестере
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
2
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
3
Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве
4
В Египте в результате обстрела автобуса с христианами погибли 26 человек
5
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
6
Минюст доработал законопроект об изъятии единственного жилья у должников
7
С 1 июня водители с иностранными правами будут отстранены от работы в РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама