Тиллерсон: США несут ответственность за утечку секретных данных о теракте в Манчестере

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ЛОНДОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Соединенные Штаты несут всю полноту ответственности за утечку в американскую прессу секретной информации, связанной с терактом в Манчестере. Об этом в Лондоне заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
"Мы несем всю полноту ответственности за это и, конечно, сожалеем, что это произошло", - приводит его слова агентство Reuters.
Как сообщали ранее британские СМИ, Соединенное Королевство в четверг приостановило обмен данными с США, которые относятся к расследованию теракта в Манчестере. Это произошло после того, как в газете The New York Times были опубликованы фотографии деталей взрывного устройства, сработавшего в понедельник после концерта певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-Арена". В результате этого теракта погибли 22 человека, 75 получили ранения.
Позднее в четверг Великобритания возобновила обмен разведывательными данными с США, получив новые гарантии от Вашингтона о неразглашении секретных материалов.