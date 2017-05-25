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The New York Times отвергла обвинения Лондона в неуважении к жертвам теракта в Манчестере

Международная панорама
25 мая, 22:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Газета назвала свои статьи "соответствующими общей линии публикаций об оружии, применяемом в страшных преступлениях"

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НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская газета The New York Times опубликовала ответ на упреки властей Великобритании в чрезмерно наглядно освещении терактов в английском городе Манчестер. Издание назвало свои публикации на этот счет "соответствующими общей линии публикаций об оружии, применяемом в страшных преступлениях".

Как утверждает газета, опубликованные ею снимки и статьи "не являются красочными или неуважительными по отношению к жертвам" теракта в Манчестере. "The New York Times и другие СМИ аналогичным образом освещали теракты во всем мире", - говорится в заявлении, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Взрыв в фойе стадиона "Манчестер-арена" прогремел в ночь на вторник сразу после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. По последним данным, жертвами террориста смертника стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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