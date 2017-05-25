CNN: власти США полагают, что исполнитель теракта в Манчестере проходил подготовку в Сирии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти США полагают, что исполнитель взрыва в Манчестере Салман Абеди мог проходить подготовку в Сирии за несколько месяцев до теракта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские официальные источники.

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