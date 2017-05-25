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СМИ: исполнитель теракта в Манчестере прибыл в Британию из Стамбула

Международная панорама
25 мая, 16:56 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

О том, что Салман Абеди делал в Турции, и из какой страны попал в республику, не сообщается

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АНКАРА, 25 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди прибыл в Великобританию из Турции. Об этом сообщает турецкая газета Sözcü со ссылкой на источник в германских спецслужбах.

Абеди якобы прибыл в Британию за четыре дня до теракта самолетом из Стамбула с пересадкой в Дюссельдорфе. О том, что он делал в Турции, и из какой страны попал в республику, газета не сообщает.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел в ночь с понедельника на вторник сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, из которых 23 находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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Темы
Расследование теракта в Манчестере Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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