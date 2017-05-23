Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека

Международная панорама
23 мая, 9:05 дата обновления: 23 мая, 9:13 UTC+3

По информации агентства Reuters, среди погибших есть дети

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены. Как передает газета The Guardian, об этом сообщил представитель полиции Большого Манчестера.

По информации агентства Reuters, среди погибших есть дети.

Взрыв на крытом стадионе в английском городе Манчестер на севере страны прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Власти расценили произошедшее как террористический акт. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
2
Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий
3
Теракт после концерта: взрыв в Манчестере унес жизни 19 человек
4
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
В Москве ожидается "розовое" лето
7
Кассир банка в Волгограде похитила более 8,8 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама