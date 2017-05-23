В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены. Как передает газета The Guardian, об этом сообщил представитель полиции Большого Манчестера.

По информации агентства Reuters, среди погибших есть дети.

Взрыв на крытом стадионе в английском городе Манчестер на севере страны прогремел 22 мая примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Власти расценили произошедшее как террористический акт.