Около стадиона "Манчестер-Арена" прогремели два взрыва

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Полиция Манчестера сообщила о погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего в понедельник в районе городского крытого стадиона.

"Есть подтвержденные случаи гибели людей и ранений", - говорится в сообщении полиции Большого Манчестера на ее странице в Twitter. Полиция буквально сразу охарактеризовала инцидент как серьезный.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) 22 May 2017

Ранее очевидцы сообщили о двух взрывах, произошедших после музыкального концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе "Манчестер-Арена". Он вмещает 21 тыс. человек. По словам очевидцев, взрыв произошел после завершения концерта, когда публика покидала арену.

People rushing out of arena #Manchester #ManchesterArena pic.twitter.com/hE1O6GK0JH — John (@tdsdrive) 22 May 2017

"Ариана Гранде закончила последнюю песню и покинула сцену, и тут же послышался громкий взрыв, - приводит газета Daily Mail слова очевидца. - Тысячи человек разом попытались покинуть стадион, они кричали и плакали. Кругом пахло дымом и чем-то горелым. Это было ужасно".

Several people killed and many injured after two explosions in Manchester Arena at the end of Ariana Grande gig https://t.co/jcG5iNyCRg pic.twitter.com/pVuUECMmDo — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 22 May 2017

На видео, опубликованном очевидцами в социальных сетях, видно, что люди в панике пытаются выбраться из зала, к арене подъехали десятки машин полиции, а также карет скорой помощи.

По данным телеканала Sky News, инцидент произошел около 22:40 (00:40 мск вторника)

В настоящий момент к стадиону стянуты десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Компания, управляющая железной дорогой, проходящей поблизости от стадиона, сообщила о том, что движение всех поездов на этой ветке прекращено из-за инцидента.

Developing Large amount of ambulances heading to Manchester Arena Following Reports of 2 Explosions pic.twitter.com/ezLWuzM8ii — Al Bree (@nlitenmebabe) 22 May 2017