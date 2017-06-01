NY Post: минюсту США разрешена слежка за СМИ, чтобы вычислить источник утечек в Белом доме

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Министерство юстиции США получило санкцию на проведение тайного прослушивания электронной переписки группы американских журналистов. Власти хотят узнать, кто именно в Белом доме в нарушение служебных инструкций предоставлял представителям СМИ конфиденциальную информацию об администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Post.
По ее сведениям, ордер на слежку за журналистами выдал специальный суд, действующий на основании закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Автор публикации в The New York Post Джон Круделе не уточняет, на сотрудников каких изданий или телекомпаний США распространяется ордер.
Согласно сведениям газеты, в организации утечек информации из Белого дома подозревают трех человек, в том числе некого офицера в отставке, который ранее занимал высокий пост в спецслужбах США.
Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что телефоны сотрудников его предвыборного штаба в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке прослушивались по указанию экс-президента Барака Обамы. Спецкомитеты Конгресса США по разведке проверили данные утверждения главы государства. Прямых доказательств обнаружено не было. Тем не менее, как стало известно председателю комитета по разведке Палаты представителей Дэвину Нуньесу, за некоторыми членами команды Трампа действительно велась слежка, но к республиканцу отношения это не имело.