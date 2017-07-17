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Депутат: Армения не собирается придавать конституционный статус русскому языку

Международная панорама
17 июля, 18:34 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 17, июля. /ТАСС

Ранее Еревану предложили закрепить официальный статус для русского языка, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории РФ

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ЕРЕВАН, 17 июля. /ТАСС/. Вопрос о предоставлении русскому языку конституционного статуса на повестке дня в Армении не стоит.

Об этом в интервью информационному интернет-агентству News.am в понедельник заявил председатель постоянной комиссии парламента республики по внешним сношениям Армен Ашотян. Он находится в Москве в составе делегации законодателей во главе с председателем Национального собрания страны Арой Баблояном.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с армянской делегацией предложил Еревану закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории РФ. Вопрос их признания в России поднял Баблоян. На его взгляд, после принятия Госдумой 14 июля закона, в соответствии с которым граждане Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в РФ водителями с национальными правами, "граждане Армении фактически остались за бортом".

"Я могу сказать лишь одно: закрепите его [русский язык] как официальный, тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения", - сказал Володин на встрече с делегацией Национального собрания во главе с Баблояном.

"Вслед за тем, как Володин озвучил эту идею, выступил я, подчеркнув, что вопроса о предоставлении русскому языку конституционного статуса в повестке дня Армении нет и не предвидится", - сказал Ашотян. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые российские СМИ фрагментарно передали содержание обсуждения в Госдуме". По словам Ашотяна, на этой "максимально открытой встрече" армянская делегация представила коллегам "подробную информацию об улучшении уровня преподавания русского языка, об интенсивном гуманитарном сотрудничестве, о том, что представителям русской общины предоставлен гарантированный депутатский мандат в парламенте".

"Мы рассматриваем русский язык в качестве языка всемирного значения, ключа к наследию русской цивилизации, однако каких-либо оснований и перспектив для закрепления его в Конституции [Армении] в качестве государственного нет", - указал депутат. "Парламентские делегации двух стран договорились продолжить обсуждение вопроса о признании армянских водительских прав в других парламентских форматах, в частности в рамках парламентских слушаний, пытаясь найти наиболее оптимальные решения проблемы", - сообщил Ашотян.

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