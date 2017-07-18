Арабо-курдские отряды освободили восемь районов в Ракке

ТАСС, 18 июля. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) установили контроль над восемью районами в осажденном ими городе Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Firat, арабо-курдские отряды, входящие в СДС, прорвались в понедельник к шоссе, которое ведет к мосту Джиср-эль-Джедид через реку Евфрат, и перерезали пути снабжения террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Последним был освобожден от банд ИГ квартал Ярмук, где были уничтожены 28 боевиков. Ополченцы СДС помогли выбраться из рук террористов большой группе мирных граждан. По информации Firat, спасены свыше 500 человек, преимущественно женщины и дети, все они выведены курдскими бойцами в безопасные зоны. Ранее из районов, остающихся под контролем ИГ, выбрались свыше тысячи жителей.

Штурм Ракки продолжается 41 день, поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США. По информации Firat, на северо-востоке города террористы попытались в понедельник контратаковать в квартале Рауда, но получили отпор. В старинной цитадели, где размещены основные силы ИГ (1,7 тыс. боевиков), ожесточенные бои идут у мечети Масджид эль-Атик. Обе стороны несут потери.