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В МИД Сирии заявили, что новые санкции Евросоюза служат интересам террористов

Международная панорама
18 июля, 22:53 UTC+3 ТАСС

В Дамаске отметили, что принятие решение до завершения расследования инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне свидетельствует о том, что ЕС покрывает преступления бандформирований в Сирии

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ТАСС, 18 июля. Введение Евросоюзом новых санкций против Дамаска ничем не оправдано и служит интересам террористических группировок. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии, переданном во вторник агентством SANA.

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"Решение о санкциях принято до завершения расследования инцидента в городе Хан-Шейхун, где террористы использовали 4 апреля химическое оружие против мирных граждан", - говорится в документе. По мнению МИД республики, "это свидетельствует о том, что ЕС покрывает преступления бандформирований в Сирии и пытается ввести в заблуждение общественное мнение". Внешнеполитическое ведомство напоминает, что страны ЕС отвергли предложение Дамаска направить миссию экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат для проведения расследования на месте.

"Правительство Сирии решительно осуждает новые санкции ЕС, которые указывают на приверженность Брюсселя двойным стандартам в подходе к кризисам, которыми охвачен современный мир, и к глобальной борьбе с терроризмом", - подчеркивается в заявлении.

Министры иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза согласовали в понедельник введение новых санкций против Дамаска. Они предусматривают включение в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры Евросоюза в отношении сирийского режима, восемь высокопоставленных военных и восемь ученых.

Санкции ЕС включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет- коммуникаций. Помимо этого 255 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС.

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