Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД ФРГ вызвал посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника

Международная панорама
19 июля, 14:35 UTC+3 БЕРЛИН 19, июля. /ТАСС

Берлин потребовал освобождения Петера Штойдтнера

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. МИД ФРГ вызвал в среду посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника Петера Штойдтнера.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

"Сегодня утром по указанию главы МИД Зигмара Габриэля был вызван на разговор турецкий посол, - сказал он. - Ему было ясно сказано, что задержание Петера Штойдтнера и других правозащитников неприемлемо". "Правительство ФРГ требует освобождения Штойдтнера и обеспечения доступа консульской помощи", - добавил Шефер. По его словам, посол заверил, что немедленно передаст все в Анкару.

Как отметил представитель МИД, правозащитник уже более двух недель находится в СИЗО.

Шефер также сообщил, что Габриэль в связи с задержанием Штойдтнера принял решение "прервать свой отпуск и вернуться в Берлин", чтобы обсудить ситуацию и "возможные меры". "Я исхожу из того, что он завтра выступит с заявлением по этой теме", - подчеркнул представитель МИД.

Ранее стало известно, что суд в Турции постановил поместить под стражу шесть правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International. Их подозревают в террористической деятельности.

В настоящее время в следственном изоляторе в Турции по аналогичному подозрению находится журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель. Это является одним из факторов ухудшения отношений Берлина и Анкары в последний год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
2
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
3
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
4
Госдума приняла закон о курортном сборе
5
Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по поступкам
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы
Темы дня
Реклама