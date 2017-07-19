МИД ФРГ вызвал посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. МИД ФРГ вызвал в среду посла Турции в связи с задержанием немецкого правозащитника Петера Штойдтнера.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Мартин Шефер.

"Сегодня утром по указанию главы МИД Зигмара Габриэля был вызван на разговор турецкий посол, - сказал он. - Ему было ясно сказано, что задержание Петера Штойдтнера и других правозащитников неприемлемо". "Правительство ФРГ требует освобождения Штойдтнера и обеспечения доступа консульской помощи", - добавил Шефер. По его словам, посол заверил, что немедленно передаст все в Анкару.

Как отметил представитель МИД, правозащитник уже более двух недель находится в СИЗО.

Шефер также сообщил, что Габриэль в связи с задержанием Штойдтнера принял решение "прервать свой отпуск и вернуться в Берлин", чтобы обсудить ситуацию и "возможные меры". "Я исхожу из того, что он завтра выступит с заявлением по этой теме", - подчеркнул представитель МИД.

Ранее стало известно, что суд в Турции постановил поместить под стражу шесть правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International. Их подозревают в террористической деятельности.

В настоящее время в следственном изоляторе в Турции по аналогичному подозрению находится журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель. Это является одним из факторов ухудшения отношений Берлина и Анкары в последний год.