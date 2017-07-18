Суд арестовал главу турецкого представительства Amnesty International

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ТАСС, 18 июля. Суд Турции постановил в среду поместить под стражу шестерых правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер. Им вменяется в вину участие в террористической организации, сообщило агентство Associated Press.
По его данным, еще четверо ранее задержанных активистов были отпущены под подписку о невыезде.
"Теперь стало ясно, что борьба за права человека стала в Турции преступлением", - приводит агентство комментарий секретаря Amnesty International Салила Шетти.
Эсер и другие правозащитники были задержаны 5 июля. Как отмечает агентство, они участвовали в собрании организации, которая, якобы "склонна продолжить попытки совершить государственный переворот" в стране.