Погранслужба Украины задержала двух мужчин и подростка из России за нарушение границы

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в районе населенного пункта Рясное Сумской области трех граждан России, двух мужчин и 15-летнего подростка, за незаконное пересечение границы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госграницы вблизи населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской, задержал трех нарушителей государственной границы Украины. Все трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Задержанные - мужчины 39 и 27 лет - доставлены в пограничное подразделение "для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов". Подросток, у которого при себе не оказалось документов, передан представителям службы по делам детей. Согласно украинскому законодательству, совершеннолетним гражданам России грозит привлечение к административной ответственности. Судьбу несовершеннолетнего определит специальная служба.

Пограничниками Сумского отряда, по данным пресс-службы, с начала 2017 задержано 196 нарушителей границы.