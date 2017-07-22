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Погранслужба Украины задержала двух мужчин и подростка из России за нарушение границы

Международная панорама
22 июля, 11:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июля. /ТАСС

Мужчины 39 и 27 лет доставлены в пограничное подразделение для составления необходимых процессуальных документов, судьбу подростка определит специальная служба

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© Алексей Павлишак/ТАСС

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в районе населенного пункта Рясное Сумской области трех граждан России, двух мужчин и 15-летнего подростка, за незаконное пересечение границы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

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"Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от госграницы вблизи населенного пункта Рясное Краснопольского района Сумской, задержал трех нарушителей государственной границы Украины. Все трое мужчин оказались гражданами Российской Федерации, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Задержанные - мужчины 39 и 27 лет - доставлены в пограничное подразделение "для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов". Подросток, у которого при себе не оказалось документов, передан представителям службы по делам детей. Согласно украинскому законодательству, совершеннолетним гражданам России грозит привлечение к административной ответственности. Судьбу несовершеннолетнего определит специальная служба.

Пограничниками Сумского отряда, по данным пресс-службы, с начала 2017 задержано 196 нарушителей границы.

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