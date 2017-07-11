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Украинский суд арестовал задержанных в Херсонской области российских пограничников

Международная панорама
11 июля, 20:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июля. /ТАСС

Арестованных обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

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© Алексей Павлишак/ТАСС

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Херсонской области арестовал двух российских пограничников, задержанных в Херсонской области.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

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"Апелляционным судом Херсонской области им [российским пограничникам] избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, арестованным сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на своей странице в Facebook сообщил о задержании 30 июня в Херсонской области двух неизвестных, которые, по его утверждению, являются российскими пограничниками. По его словам, в ходе опроса было установлено, что "задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России". В свою очередь в СБУ сообщили, что задержаны российские военнослужащие Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. В отношении них были возбуждены уголовные дела.

В этой связи Погрануправление ФСБ по Крыму заявило, что двое российских пограничников, задержанных на Украине, сбились с маршрута в ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска.

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