Украинский суд арестовал задержанных в Херсонской области российских пограничников

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Херсонской области арестовал двух российских пограничников, задержанных в Херсонской области.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Апелляционным судом Херсонской области им [российским пограничникам] избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, арестованным сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко на своей странице в Facebook сообщил о задержании 30 июня в Херсонской области двух неизвестных, которые, по его утверждению, являются российскими пограничниками. По его словам, в ходе опроса было установлено, что "задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России". В свою очередь в СБУ сообщили, что задержаны российские военнослужащие Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. В отношении них были возбуждены уголовные дела.

В этой связи Погрануправление ФСБ по Крыму заявило, что двое российских пограничников, задержанных на Украине, сбились с маршрута в ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска.