Представители Конгресса США подтвердили голосование по санкциям против РФ 25 июля

ВАШИНГТОН, 22 июля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Аппарат лидера республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти (от штата Калифорния) подтвердил проведение голосования по законопроекту, подразумевающему введение новых антироссийских санкций, во вторник, 25 июля. Об этом рассказали в субботу корреспонденту ТАСС в пресс-службе аппарата.

"Да, голосование по законопроекту [об антироссийских санкциях] запланировано на вторник [25 июля]", - сказали представители Маккарти, который отвечает за законодательную повестку нижней палаты.

Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу. Однако конгрессмены так и не включили, по просьбе Белого дома, положение, облегчающие процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, также будут включены и санкции против КНДР, как предлагал ранее сам Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство конгрессменов поддержит данный законопроект.

Договоренность в Палате представителей

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, обсуждение документа зашло в тупик в связи с процедурными проблемами, причиной которых стали конгрессменами-демократы. Теперь же эта ситуация разрешилась, и законодатели в нижней палате смогут в ускоренном режиме проголосовать по возможному запрету на снятие Белым домом санкций с России, если такой будет принят Сенатом. Демократы возражали против того, что в исходном документе только партия большинства (республиканцев) могла вносить резолюции по изменению политики вашингтонской администрации в отношении российских санкций. Теперь же это разрешено лидерам обеих партий в Палате представителей.

Достигнутое между конгрессменами по сути "техническое соглашение", как его называет издание, также гарантирует, что Конгресс не будет рассматривать "незначительные и регулярные случаи выдачи лицензий американским компаниям, желающим сотрудничать с российскими предприятиями". Договоренность законодателей позволяет нефтегазовым корпорациям без значительных помех работать с российскими коллегами. Такой прогресс комментаторы связывают с приближением августовских парламентских каникул.

Что в пакете

В исходном варианте новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США был одобрен Сенатом в июне. Он, в частности, включает требование об обязательном введении ограничительных мер против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Документ также касается ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона. Администрация США по своей воле это сделать не сможет.

Ранее директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт заявил, что вашингтонская администрация полностью поддерживает санкции в отношении Ирана и России, включенные в законопроект. Однако, по его словам, Белый дом считает, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы.