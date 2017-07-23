Сенат США может не поддержать объединение законопроектов о санкциях против РФ и КНДР

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы, имеющие большинство в верхней палате Конгресса США, могут выступить против предложения Палаты представителей объединить законопроект о санкциях в отношении России с проектом документа об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники в Сенате.

Лидер демократического меньшинства в нижней палате Нэнси Пелоси уже высказала "обеспокоенность в связи с [предложенным] включением их [санкций против КНДР] в этот документ", так как это "приведет к дальнейшим процедурным задержкам в Сенате". Она предложила отдельно отправить законопроект по КНДР в верхнюю палату, чтобы та успела одобрить антироссийские санкции до августовских каникул.

В субботу республиканцы и демократы Палаты представителей разрешили возникшую тупиковую ситуацию и достигли соглашения по санкциям в отношении России. Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в нижней палате Кевина Маккарти (от штата Калифорния), конгрессмены уже во вторник проголосуют за законопроект, в котором содержатся санкции против России, Ирана и КНДР. Для одобрения данной инициативы необходимо две трети голосов законодателей, как ожидается, такая поддержка у документа будет. При этом включенные в него ограничительные меры в отношении Пхеньяна были приняты Палатой представителей еще в начале мая.

Чтобы итоговый документ попал на стол президента США Дональда Трампа, после утверждения в нижней палате законопроект о санкциях против РФ, Ирана и КНДР должен быть одобрен сенаторами. Между тем инициатива, касающаяся ограничительных мер в отношении России и Ирана, была одобрена ими еще в прошлом месяце.

Американские комментаторы указывают на дилемму, перед которой может встать Трамп. Если президент в случае одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса подпишет его, то ограничит себя в праве действовать в одностороннем порядке по санкциям в отношении России, КНДР и Ирана. А наложив вето на инициативу, Трамп рискует потерять поддержку республиканцев в связи с тем, что якобы "сделает одолжение Москве".

Что в пакете

Новый пакет санкций в отношении России под предлогом приписываемого ей вмешательства в политические процессы в США был одобрен Сенатом в июне. Он, в частности, включает требование об обязательном введении ограничительных мер против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.

Законопроект предусматривает и закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Документ также касается ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты.

После одобрения документа в Сенате подавляющим большинством голосов выяснилось, что решение законодателей было принято с отступлением от конституционных норм. Затем сенаторы переоформили данную инициативу и вновь направили ее на рассмотрение Палаты представителей, где и начались процедурные задержки, которые разрешились только в субботу.

Если законопроект в итоге будет подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона.

Ранее директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт заявил, что вашингтонская администрация полностью поддерживает санкции в отношении Ирана и России, включенные в законопроект. Однако, по его словам, Белый дом считает, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы.