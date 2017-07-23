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Эрдоган: никто не заинтересован в продолжении кризиса в Персидском заливе

Международная панорама
23 июля, 11:03 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 23, июля. /ТАСС

Президент Турции подчеркнул, что "мусульманским странам нужны сотрудничество и сплоченность, а не разделение"

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АНКАРА, 23 июля. /ТАСС/. Ни одна страна не заинтересована в продолжении кризиса в отношениях между рядом арабских государств и Катаром. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Саудовскую Аравию.

"Никто не заинтересован в том, чтобы сложившаяся ситуация сохранялась, - отметил он. - Мусульманским странам нужны сотрудничество и сплоченность, а не разделение".

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Эрдоган отправляется в двухдневное турне, в рамках которого посетит Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар. По словам турецкого лидера, именно "на Эр-Рияде лежит ответственность за урегулирование кризиса". "Турция высоко ценит роль, которую играет Кувейт, выступающий в качестве посредника", - добавил он. В понедельник президент направится в Доху, где намерен также "обсудить ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии".

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти которого выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Ранее четыре страны выдвинули 13 требований, которые в Дохе отвергли, а 5 июля на встрече в Каире главы МИД "квартета" обозначили шесть принципов, которым должно следовать катарское руководство для восстановления отношений. Среди них - прекращение финансирования терроризма, отказ от пропаганды экстремистских идей, сотрудничество с международным сообществом в борьбе с террором.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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