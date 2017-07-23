Трамп считает, что Москва и демократы смеются над тем, как проходит расследование по РФ

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия и представители Демократической партии смеются над тем, как в США проходит "охота на ведьм" - расследование якобы имевших место попыток Москвы повлиять на американские выборы. Такую позицию в воскресенье высказал глава государства в Twitter.

По словам Трампа, в стране "продолжается сфабрикованная русская охота на ведьм", суть которой в поисках некого влияния на выборы со стороны РФ. Американский лидер подчеркнул, что в действительности речь идет о попытках найти предлог для оправдания поражения демократов на выборах. По мнению президента, "это вызывает смех у двух групп - демократов и русских".

Глава Белого дома также назвал "очень грустной" ситуацию, при которой республиканцы, в том числе и те, которым он оказывал большую поддержку, "прикладывают очень мало усилий, чтобы защитить своего президента".

As the phony Russian Witch Hunt continues, two groups are laughing at this excuse for a lost election taking hold, Democrats and Russians! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 July 2017

It's very sad that Republicans, even some that were carried over the line on my back, do very little to protect their President. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 July 2017

Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США сотрудники ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, который контролируется республиканцами. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп часто на своей странице в Twitter критикует данное расследование и называет его "охотой на ведьм".

Президент и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.