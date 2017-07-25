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СБ ООН осудил теракты в Афганистане и Пакистане, а также нападение на миротворцев в ЦАР

Международная панорама
25 июля, 5:51 UTC+3 ООН ООН 25, июля. /ТАСС

В заявлениях, посвященных терактам, подчеркивается, что "терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности"

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ООН, 25 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник принял три заявления для печати, в которых осудил нападение на миротворцев в Центральноафриканской Республике, а также террористические акты в Афганистане и Пакистане, унесшие жизни десятков людей.

В заявлениях, посвященных терактам в Кабуле и пакистанском городе Лахор, подчеркивается, что "терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности", а также является преступлением "независимо от мотивов".

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Ранее в понедельник начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в западной части афганской столицы. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя афганского правительства, в результате теракта погибли по меньшей мере 35 человек.

Число жертв атаки в пакистанском городе Лахор (столица провинции Пенджаб), по последним сообщениям, составило 25 человек. Террорист-смертник на мотоцикле подорвался на входе в овощной рынок Кот Лакхпат в одном из самых охраняемых районов города всего в 100 метрах от резиденции главного министра Пенджаба Шахбаза Шарифа.

Нападение на миротворцев в ЦАР произошло 23 июля в районе города Бангассу.

В результате вылазки христианских радикалов, атаковавших автоколонну ООН, погиб один военнослужащий из Марокко. В принятом в понедельник заявлении для печати члены Совета Безопасности напомнили, что "нападения на миротворцев могут считаться военными преступлениями", а также призвали власти африканской страны оперативно расследовать инцидент.

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