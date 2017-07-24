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СМИ: при взрыве в Пакистане 22 человека погибли, 32 пострадали

Происшествия
24 июля, 15:29 дата обновления: 24 июля, 16:01 UTC+3 ТАСС

Смертник подорвал себя рядом с полицейскими, дежурившими около технопарка имени Арфы Карим

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ТАСС, 24 июля. По меньшей мере 22 человека погибли, еще 32 получили ранения в понедельник при взрыве в городе Лахор в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местных спасателей.

Ранее сообщалось о 15 жертвах и 20 пострадавших.

По информации телеканала, смертник подорвал себя рядом с полицейскими, дежурившими около технопарка имени Арфы Карим. В результате взрыва были повреждены несколько мотоциклов и по меньшей мере один автомобиль.

Полиция ведет расследование произошедшего, место взрыва оцеплено.

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