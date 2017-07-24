СМИ: при взрыве в Пакистане 22 человека погибли, 32 пострадали

Сорокин прошел проверку на соответствие как кандидат в совет ФИФАСпорт 24 июля, 16:14
Участники конкурса "Мы строим мост": Саманта Джаявираге — режиссер и почти русский человекОбщество 24 июля, 15:55
Приложение для сохранения Черного моря заработало в РоссииСоциальная ответственность 24 июля, 15:37
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской средыЭкономика и бизнес 24 июля, 15:37
Все допинг-пробы футболистов с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 24 июля, 15:35
"Трансконтейнер" увеличил объем перевезенных грузов из Китая в Екатеринбург на 55%Транспорт 24 июля, 15:23
СФ предложит Путину изучить возможность ограничений в отношениях с ПольшейПолитика 24 июля, 15:22
Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок продолжает снижатьсяТранспорт 24 июля, 14:55
WP: местные органы власти в США продолжают пользоваться софтом "Касперского"Экономика и бизнес 24 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 июля. По меньшей мере 22 человека погибли, еще 32 получили ранения в понедельник при взрыве в городе Лахор в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местных спасателей.
Ранее сообщалось о 15 жертвах и 20 пострадавших.
По информации телеканала, смертник подорвал себя рядом с полицейскими, дежурившими около технопарка имени Арфы Карим. В результате взрыва были повреждены несколько мотоциклов и по меньшей мере один автомобиль.
Полиция ведет расследование произошедшего, место взрыва оцеплено.