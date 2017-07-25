Спикер палаты Конгресса назвал увольнение главы минюста прерогативой президента США

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Одной из неотъемлемых прерогатив президента США является увольнение по своему усмотрению членов правительства, включая министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса. Об этом напомнил во вторник журналистам в Вашингтоне спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан (республиканец, от штата Висконсин).

На суд президента США

Он в большинстве случаев выражает общую позицию правящей в США партии. "Президенту решать, кого назначать в состав своего персонала, а кого увольнять. Это его прерогатива", - заявил Райан, отвечая на вопросы журналистов перед началом рабочего заседания нижней палаты Конгресса.

Спикер Палаты представителей, однако, проигнорировал повторные вопросы по поводу будущего Сешнса. "Мы пытаемся добиться одобрения нашей законодательной повестки", - пояснил республиканец.

Его однопартиец сенатор Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) выступил в поддержку Сешнса, пояснив, что его смещение станет актом произвола со стороны президента Трампа. "Президент сегодня в Twitter предложил генеральному прокурору продолжать расследование против бывшего политического соперника и поступил совершенно неподобающе. Подобные решения должны приниматься на основании закона и фактов, а не политических соображений. Поступать иначе значит отступать от давней американской традиции разделять закон и политику вне зависимости от партийной принадлежности", - пояснил Грэм.

Он назвал Сешнса убежденным консерватором, одним из самых достойных людей, которых ему доводилось знать. "Временами я категорически не сходился во мнениях с Джеффом, однако никогда не ставил под вопрос его надежность и чувство справедливости", - добавил Грэм.

Отставка вполне возможна

Президент США действительно может уволить министра юстиции ввиду недовольства его решением взять самоотвод от участия в разбирательстве приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом заявил во вторник в эфире The Hugh Hewitt Show новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

Ему был задан прямой вопрос, хочет ли Трамп освободить Сешнса от исполнения обязанностей министра юстиции и генпрокурора. "Я испытываю огромное уважение к генеральному прокурору, но я также хорошо знаю президента. Если напряженность между ними достигла такого уровня, что все уже публично, то вы, вероятно, правы", - ответил Скарамуччи.

Он при этом оговорился, что в данном вопросе не говорит от лица президента США.

Тучи сгущаются

19 июля Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался это делать, он должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность. В Белом доме позднее пояснили, что глава государства продолжает доверять министру юстиции и генпрокурору.

Однако во вторник Трамп снова предъявил претензии к Сешнсу, указав ему на необходимость расследовать действия властей Украины, которые, по мнению американского лидера, оказывали поддержку демократу Хиллари Клинтон во время предвыборной борьбы в прошлом году. Американские СМИ однозначно расценили это как то, что тучи над головой министра юстиции продолжают сгущаться.

По данным CNN, Трамп уже несколько дней избегает общения с Сешнсом. А вашингтонский информационный портал Axios даже назвал кандидата в преемники министра юстиции. Это - советник президента по вопросам кибербезопасности, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Украинский след

О сотрудничестве между демократами и Киевом напомнила 17 июля на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Национальный комитет Демократической партии (НДКП) координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством в США. Сандерс утверждала, что это была мера, которую они приняли в официальном порядке.

Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей пообещал в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США провести расследование по поводу взаимодействия властей в Киеве и американских демократов. 20 июля юридический комитет Сената единогласно одобрил кандидатуру Рея, которому остается пройти голосование верхней палаты Конгресса полного состава.