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СМИ: иранские военные назвали провокацией инцидент с кораблем ВМС США в Персидском заливе

Международная панорама
25 июля, 21:15 UTC+3 ТАСС

В Корпусе "стражей исламской революции" заявили, что они не обратили внимание на "провокационные и непрофессиональные" действия американских военных и продолжили свою миссию

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июля. Иранские военные рассматривают как провокацию предупредительные выстрелы корабля ВМС США в сторону иранского судна в Персидском заливе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), передает телеканал Press TV.

"Этим утром корабль ВМС США в северной части Персидского залива, направлявшийся в сторону патрульного катера ВМС КСИР, осуществлявшего патрулирование в международных водах, произвел два выстрела в воздух с целью провокации и устрашения", - отмечается в заявлении. Как заявили в КСИР, они не обратили внимание на "провокационные и непрофессиональные" действия американских военных и продолжили свою миссию.

Ранее об инциденте сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух представителей министерства обороны США. По их версии, корабль ВМС США, тип которого не указывается, произвел во вторник несколько предупредительных выстрелов в ответ на приближение иранского катера после того, как он не отреагировал на попытки установления радиосвязи, на сигнальные ракеты, а также на пять коротких сигналов сиреной. Когда катер приблизился примерно на 150 метров, американский корабль произвел несколько предупредительных выстрелов в воду.

Такой же инцидент произошел 8 января. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо- западе Аравийского моря.

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