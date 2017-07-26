Китай хотел бы сотрудничать с США в решении ядерной проблемы Корейского полуострова

ПЕКИН, 26 июля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство КНР хотело бы сотрудничать с США для мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова и осознает необходимость давления на Пхеньян при одновременном создании условий для возобновления диалога. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Ситуация в настоящее время очень напряженная, необходимо оказание давления. Но все должны предпринять меры для деэскалации и создания предпосылок для возобновления контактов и переговоров. Мы хотели бы сотрудничать с США, чтобы как можно быстрее вернуть обсуждение вопроса в рамки мирного диалога", - отметил он.

Представитель МИД КНР также прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, которая накануне выразила удовлетворенность обсуждением с китайской стороной новых санкций в отношении КНДР. По словам Хейли, ответ Пекина "демонстрирует их серьезность".

"Хотел бы сказать касательно заявления Хейли, что мы поддерживаем тесные контакты с Россией, США и другими членами Совета Безопасности ООН при проработке соответствующей резолюции по ракетному пуску в КНДР. Очень важно, чтобы СБ ООН выступил с единых позиций по указанному вопросу", - подчеркнул Лу Кан.

Центральное телевидение КНДР 4 июля объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Однако, по данным Минобороны РФ, ее характеристики соответствовали ракете средней дальности.

Разногласия в оценках типа ракеты, запущенной КНДР, прозвучали 5 июля на экстренном заседании Совбеза ООН. Вскоре после этого РФ распространила в ООН данные с радаров, согласно которым ракета не была межконтинентальной. В свою очередь США организовали неформальную встречу членов Совбеза, на которой попытались отстоять собственную точку зрения. Как заявила во вторник Никки Хейли, все собеседники США "признают, что это была МБР". По ее словам, вопрос в том, "будут ли они готовы зафиксировать это в письменном виде" в резолюции Совета Безопасности ООН.