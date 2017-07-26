ЕС скорректировал обоснование санкций в отношении Аркадия Ротенберга

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БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Евросоюз скорректировал обоснование ограничительных мер сообщества в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Соответствующее постановление опубликовано в среду в Официальном журнале ЕС.
В старой редакции Аркадий Ротенберг был представлен как "давний знакомый президента [РФ Владимира] Путина и его бывший спарринг-партнер по дзюдо", который "заработал свое состояние за время правления президента Путина". В новой же версии Ротенберг - "известный российский бизнесмен, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным".
"С марта 2014 года Ротенберг или его компании получали госконтракты на общую сумму 7 млрд долларов. В 2015 году Ротенберг возглавил ежегодный рейтинг госконтрактов по их стоимости после получения от российского правительства контрактов на сумму 555 млрд рублей. Многие из них были получены без формальных конкурентных процедур", - утверждается в документе.
Причинами введения ограничительных мер против бизнесмена в новой редакции по-прежнему называются участие его компании "Стройгазмонтаж" в сооружении моста в Крым и связи с образовательным проектом "Детям России: адрес - Крым".
Аркадий Ротенберг числится в черном списке ЕС с июля 2014 года. Европейский суд юстиции 30 ноября 2016 года признал необоснованными санкции ЕС против Ротенберга за период с июля 2014 по март 2015 года. Суд, однако, подтвердил действие ограничительных мер за период с марта 2015 по сентябрь 2016 года.