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Постпред США при ООН пригрозила Венесуэле новыми санкциями

Международная панорама
26 июля, 23:33 UTC+3 ООН ООН 26, июля. /ТАСС

По словам Никки Хейли, США "дали обещание народу Венесуэлы", что не будут "стоять в стороне", пока правительство президента Мадуро "продолжает издеваться над своими гражданами и уничтожать демократию"

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ООН, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы ввести санкции против любого, кто войдет в состав Конституционной Ассамблеи (КА) Венесуэлы, выборы в которую запланированы на 30 июля. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя решение Вашингтона расширить рестрикции в отношении латиноамериканской страны.

По ее словам, Соединенные Штаты "дали обещание народу Венесуэлы", что не будут "стоять в стороне", пока правительство президента Николаса Мадуро "продолжает издеваться над своими гражданами и уничтожать демократию". "Сегодня мы выполнили это обещание, введя санкции против тех, кто причастен в коррупции и насилию в отношении венесуэльского народа", - утверждала Хейли.

По ее словам, американские власти "оставят на столе" все варианты дальнейших действий, "включая введение санкций в отношении любого, кто войдет в состав Конституционной Ассамблеи, а также рассмотрят дополнительные меры по привлечению режима Мадура к ответственности". "Мы также будем продолжать поддерживать венесуэльский народ, который борется за свою некогда процветавшую демократию, даже несмотря на насилие и притеснения", - говорится в письменном заявлении постпреда США.

Ранее в среду представители администрации США объявили о введении санкций в отношении 13 высокопоставленных военных и должностных лиц Венесуэлы, сообщив, что Вашингтон может рассмотреть более широкие рестрикции в случае проведения выборов в Конституционную Ассамблею. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Решение о ее созыве без проведения предварительного референдума было принято президентом Николасом Мадуро.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают самые масштабные за последние несколько лет антиправительственные манифестации. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими противниками. За это время погибли порядка 100 человек, пострадали около полутора тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

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Персоны
Хейли, Никки Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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