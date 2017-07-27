США завершат пересмотр ядерной и противоракетной доктрин к концу года

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США завершат пересмотр своей ядерной и противоракетной доктрин, как и планировалось, к концу 2017 года. Это подтвердил начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен.

"Мы ожидаем, что оба этих обзора будут завершены к концу года", - сказал американский военачальник, комментируя на брифинге для журналистов в штабе СТРАТКОМ в Омахе (штат Небраска) процесс пересмотра ядерной и противоракетной доктрин. Данный процесс, как прежде объявлял Пентагон, был начат весной. Хайтен не отрицал, что в ходе этой аналитической работы учитываются все соответствующие факторы, включая последнее развитие событий в ядерной и ракетной программах КНДР.

Как сообщила ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт, распоряжение о пересмотре национальной программы противоракетной обороны (ПРО) министр обороны США Джеймс Мэттис отдал в начале мая. Пересмотр будет направлен в том числе на то, чтобы найти пути укрепления потенциала в сфере противоракетной обороны, произвести ребалансировку приоритетов на театрах военных действий и внутри страны, а также обеспечить необходимые политические и стратегические рамки для дальнейших усилий в данной области, пояснила Уайт. Как она подчеркнула, "защита нации и интересов США за рубежом от баллистических ракет является одним из высочайших приоритетов [американского военного] ведомства".

Обзор программы ПРО будет идти параллельно с пересмотром ядерной доктрины США, о котором было объявлено в середине апреля, уточнила Уайт. Как она отметила, эти процессы пройдут при участии ряда других заинтересованных ведомств правительства США. Окончательные доклады, по свидетельству Уайт, передадут президенту США республиканцу Дональду Трампу к концу года.

Предыдущая редакция американской ядерной доктрины была подготовлена правительством Барака Обамы. Несекретную версию данного документа Вашингтон обнародовал в апреле 2010 года.