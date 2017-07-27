Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: экономические санкции не срабатывают в отношении сильных государств

Международная панорама
27 июля, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июля. /ТАСС

Эксперт из Петерсоновского института мировой экономики Гэри Хафбауэр высказал на страницах The New York Times мнение, что страны, подвергающиеся санкциям, могут переориентировать свои торговые связи

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Пакет санкций, одобренный Палатой представителей Конгресса США, вряд ли повлияет на политику России и преследует скорее внутриполитические цели. Такое мнение высказал на страницах газеты The New York Times эксперт из Петерсоновского института мировой экономики (Peterson Institute for Internationsl Economics) Гэри Хафбауэр.

Смотрите также

Что нужно знать о новых санкциях против России, обсуждаемых в Конгрессе США

Он и его коллеги изучили более 200 случаев применения экономических санкций в период после Первой мировой войны и пришли к выводу, что санкционный нажим лишь примерно в половине случаев оказывал некоторое влияние на политику слабых в экономическом и политическом отношении стран, однако в отношении сильных и влиятельных государств такой подход не срабатывал. "Очень небольшая часть таких мер была успешной", - отметил Хафбауэр. .

Есть весьма веские причины того, почему санкции не срабатывают так, как задумали их инициаторы, указывается далее в статье. Они часто дают сбой, поскольку страны, подвергающиеся санкциям, могут переориентировать свои торговые связи. Как отметил в этой связи Хафбауэр, США вводят санкции для того, чтобы "продемонстрировать свое недовольство действиями других государств, причем даже тогда, когда вероятность изменений этими странами свой политики крайне мала".

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом, где он пользуется двухпартийной поддержкой. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
2
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
3
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
4
Чижов: ЕС может объявить новые санкции США против РФ недействующими на территории союза
5
Путин подписал закон, запрещающий уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе
6
Канцлер Австрии: Турция "никогда в жизни" не сможет стать членом Евросоюза
7
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама