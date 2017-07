Эксперт: экономические санкции не срабатывают в отношении сильных государств

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Пакет санкций, одобренный Палатой представителей Конгресса США, вряд ли повлияет на политику России и преследует скорее внутриполитические цели. Такое мнение высказал на страницах газеты The New York Times эксперт из Петерсоновского института мировой экономики (Peterson Institute for Internationsl Economics) Гэри Хафбауэр.

Он и его коллеги изучили более 200 случаев применения экономических санкций в период после Первой мировой войны и пришли к выводу, что санкционный нажим лишь примерно в половине случаев оказывал некоторое влияние на политику слабых в экономическом и политическом отношении стран, однако в отношении сильных и влиятельных государств такой подход не срабатывал. "Очень небольшая часть таких мер была успешной", - отметил Хафбауэр. .

Есть весьма веские причины того, почему санкции не срабатывают так, как задумали их инициаторы, указывается далее в статье. Они часто дают сбой, поскольку страны, подвергающиеся санкциям, могут переориентировать свои торговые связи. Как отметил в этой связи Хафбауэр, США вводят санкции для того, чтобы "продемонстрировать свое недовольство действиями других государств, причем даже тогда, когда вероятность изменений этими странами свой политики крайне мала".

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь данный документ должен быть рассмотрен Сенатом, где он пользуется двухпартийной поддержкой. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа.