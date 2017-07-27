Додон назвал задержание граждан РФ в аэропорту провокацией и принес извинения

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КИШИНЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал задержание российских граждан в международном аэропорту Кишинева провокацией и извинился перед гостями.
"Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдово-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться. Приношу искренние извинения всем гостям нашей страны, подвергшимся подобным действиям в нашем аэропорту", - написал в четверг президент на своей странице в Facebook.
По разным данным, в четверг были задержаны российские артисты, депутаты и другие граждане - в общей сложности больше 10 человек. Как проинформировали ТАСС в российском посольстве в Кишиневе, разбираться в ситуации в аэропорт был направлен консул.
Местная пресса связывает это с предстоящими в эти выходные праздничными мероприятиями по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье, которая проводится под эгидой России.