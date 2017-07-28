Более 50 человек стали жертвами нападения "Боко харам" на нефтяников в Нигерии

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ТАСС, 28 июля. Более 50 человек погибли в Нигерии в результате нападения боевиков радикальной исламистской секты "Боко харам" на геологов, осуществлявших разведку нефти для Нигерийской национальной нефтяной корпорации (НННК), и их охрану. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP со ссылкой на медиков.
"Число [жертв] все растет. У нас уже более 50 [погибших], и доставляют все новые тела", - приводит агентство слова источника.
Это не первое за последнее время нападение "Боко харам" на сотрудников НННК. Ранее на северо-востоке страны были похищены около десяти сотрудников департамента геологии Университета Майдугури, работавших на НННК, однако впоследствии военным удалось их освободить.
НННК начала геолого-разведочные работы в районе бассейна озера Чад в 2016 году, вскоре после того как нигерийским вооруженным силам удалось вернуть под контроль правительства большую часть территорий штатов Борно, Йобе и Адамава, ранее захваченных группировкой "Боко харам". С 2009 года ее боевики убили по меньшей мере 20 тыс. человек, около 2,6 млн стали беженцами и перемещенными лицами.
Средства от добычи нефти составляют около двух третей дохода западноафриканского государства. В 2016 году вслед за падением цен на стратегически важное сырье экономика Нигерии вошла в полосу рецессии. Кроме того, действующие в нефтеносном регионе дельты реки Нигер повстанческие группировки существенно затрудняют процесс эксплуатации недр страны.